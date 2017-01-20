Сверстать html-банер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок299 просмотров

Сверстать банер по макеты.

Подробности вышлю по електнонке.

HTML
8 лет назад
liveforlife
Владимир 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

danil_vatahovych
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативно выполненную задачу.
Рекомендую Владимира! Очень четкое ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

danil_vatahovych
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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