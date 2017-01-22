Сверстать шаблон из psd вот этот https://graphicriver.net/item/pizzafood-delivery-ui/11539791?s_rank=5
В активном поиске html-верстальщиков
Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное
удаленное сотрудничество.
Требования:
1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности
2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код
3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от2-х лет
4. Способность работать в команде
5. Отличное знание HTML, CSS, принциповметодологии БЭМ, jQuery, SASS, Gulp
6. Опыт работы с фреймворками Foundation,Bootstrap
С нас - интересные проекты, большой загруз. Свас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям.
Оплата почасовая, 250-300 руб/час.
с уважением,
IT-рекрутер
Ирина Девяткина
Команда веб-разработки "Девять линий"
Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая 12
M: +79297962892 (он же skype)
Заявки фрилансеров
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