В активном поиске html-верстальщиков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок616 просмотров

Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное

удаленное сотрудничество.

Требования:

1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности

2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код

3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от2-х лет

4. Способность работать в команде

5. Отличное знание HTML, CSS, принциповметодологии БЭМ, jQuery, SASS, Gulp

6. Опыт работы с фреймворками Foundation,Bootstrap

С нас - интересные проекты, большой загруз. Свас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям.

Оплата почасовая, 250-300 руб/час.

с уважением, 

IT-рекрутер 

Ирина Девяткина

Команда веб-разработки "Девять линий"

Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая 12

www.9-lines.com

M: +79297962892 (он же skype)

[email protected]

BootstrapCSSHTMLjQuerySASSGulp
8 лет назад
Irina9-lines
Ирина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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