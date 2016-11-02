Irina9-lines

Привет! Мы - разработчики креативных проектов ninelines.agency, ищем к нам в команду HTML-верстальщика с тягой к верстке красивых сайтов с JS-эффектами. Примеры проектов, которыми предстоит заниматься: http://galaxys8.rbc.ru http://bdsalads.style.rbc.ru/ ...
Мы - занимаемся субподрядной Frontend-разработкой и интеграцией на CMS для дизайн-агентств из креативных рейтингов awwwards.com, cssdesignawards.com, thefwa.com.
Наша цель - дать возможность дизайн-агентствам заниматься креативными макетами и не беспокоиться об их технической реализации.
Примеры проектов можно посмотреть в портфолио: http://ninelines.agency/projects.
Информация о стеке технологий находится в регламенте: https://github.com/ninelines-team/ninelines-docs и сборке: https://github.com/ninelines-team/ninelines-template
Стандарты качества описаны в чек-листе: https://gist.github.com/beliarh/57c4f1c268e90125e3f400ee41bc4963
Как организована рабочая среда:
- На проектах используем Git и автодеплой
- Архив проектов за все время работы команды храним на Bitbucket. В случае необходимости к архиву можно обратиться в поисках решений
- Для тестирования используем BrowserStack
- Для верстки макетов используем Avocode, Figma. Не обязательно иметь собственный макбук, чтобы верстать sketch макеты
- Единое рабочее пространство для общения Slack интегрирован с Bitbucket, Avocode, Jenkins
О команде:
Проектами руководит менеджер с техническим бэкграундом.
Отдел разработки распределенный: Frontend Teamlead, HTML-верстальщики, программисты. Мы выбрали такой формат, чтобы найти лучшие умы, ребят, близких нам по духу и сотрудничать с ними, в какой бы точке мира они не находились.
О вакансиях
Мы ищем командных игроков с искренним интересом к веб-дизайну и визуальным эффектам. Очень ценим в сотрудниках внимательность к деталям.
Нам всегда интересны:
- Опытные HTML-верстальщики, хорошо владеющие JS-анимацией
- Project Manager с опытом управления web-проектами и знанием английского
- IT sales manager с опытом от 1 года и знанием английского
Подробности о вакансиях смотрите на Мой круг, Hh.ru и на сайте компании.
Если вы не увидели подходящей вакансии, но хотите с нами работать, напишите на почту [email protected] о том, как вы можете быть полезны команде, и мы рассмотрим ваше предложение.
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