Ищем html-верстальщиков с чувством прекрасного

Команда веб-разработки “Девять линий” ищет html-верстальщиков с чувством прекрасного для постоянной удаленной работы.

Мы - технические партнеры в веб-разработке. Занимаемся HTML-версткой и программированием на условиях субподряда. Любим сложный и интересный frontend. Хотим, чтобы сайты стали чуть лучше, а рабочий процесс приятнее.

Что предстоит делать:

Верстать макеты по ТЗ (PSD, Sketch)

Разрабатывать интересные и нестандартные проекты

Технические требования:

Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код

Опыт адаптивной и кроссбраузерной верстки от 2-х лет

Отличное знание HTML, CSS, JS, jQuery, SASS, Gulp

Умение работать с GIT

Понимание принципов методологии БЭМ

Опыт работы с фреймворками Foundation, Bootstrap

Понимание принципов рендеринга и оптимизации веб-страниц

Также нужно:

Уметь увидеть 1000 и одну мелочь в обычном PSD-макете

Грамотно оценивать свои силы и возможности

Уметь работать в команде

Скорее всего, вас заинтересует работа с нами если:

Вы фрилансер и устали от конкуренции со школьниками. Вы не хотите торговаться за цену проекта, а хотите постоянной загрузки, стабильных денег и интересных задач

Вы работаете в веб-студии и вам надоело изо дня в день воевать за “эффективные часы” и закрывать баги начинающих разработчиков

Вы занимаетесь монотонной, рутинной версткой и подумываете о том, чтобы сменить род деятельности, так как эта удовольствия не приносит

Условия:

Постоянная удаленная работа.

Рабочий день с 9 до 18 (обсуждаемо).

Заработная плата 40 000-50 000 р.

Мои контакты:

Ирина Добровольская

[email protected]

+7 9041879213,

Skype +79297962892

vk.com/id23232855

+7 (495) 256-02-94

+7 (8422) 59-39-97

www.facebook.com/profile.php?id=100005413399404

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