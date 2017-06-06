Ищем html-верстальщиков с чувством прекрасного

HTML-версткаЗакрыт14 заявок574 просмотра
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Команда веб-разработки “Девять линий” ищет html-верстальщиков с чувством прекрасного для постоянной удаленной работы.

Мы - технические партнеры в веб-разработке. Занимаемся HTML-версткой и программированием на условиях субподряда. Любим сложный и интересный frontend. Хотим, чтобы сайты стали чуть лучше, а рабочий процесс приятнее.

Что предстоит делать:

  • Верстать макеты по ТЗ (PSD, Sketch)
  • Разрабатывать интересные и нестандартные проекты
Технические требования:

  • Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код
  • Опыт адаптивной и кроссбраузерной верстки от 2-х лет
  • Отличное знание HTML, CSS, JS, jQuery, SASS, Gulp
  • Умение работать с GIT
  • Понимание принципов методологии БЭМ
  • Опыт работы с фреймворками Foundation, Bootstrap
  • Понимание принципов рендеринга и оптимизации веб-страниц
Также нужно:

  • Уметь увидеть 1000 и одну мелочь в обычном PSD-макете
  • Грамотно оценивать свои силы и возможности
  • Уметь работать в команде
Скорее всего, вас заинтересует работа с нами если:

  • Вы фрилансер и устали от конкуренции со школьниками. Вы не хотите торговаться за цену проекта, а хотите постоянной загрузки, стабильных денег и интересных задач
  • Вы работаете в веб-студии и вам надоело изо дня в день воевать за “эффективные часы” и закрывать баги начинающих разработчиков
  • Вы занимаетесь монотонной, рутинной версткой и подумываете о том, чтобы сменить род деятельности, так как эта удовольствия не приносит
Условия:

  • Постоянная удаленная работа.
  • Рабочий день с 9 до 18 (обсуждаемо).
  • Заработная плата 40 000-50 000 р.
Мои контакты:

Ирина Добровольская

[email protected]

+7 9041879213,

Skype +79297962892

vk.com/id23232855

+7 (495) 256-02-94

+7 (8422) 59-39-97

www.facebook.com/profile.php?id=100005413399404

9-lines.com

HTML
7 лет назад
Irina9-lines
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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