Верстка готового дизайна+Wordpress

Здравствуйте! Нужно сделать верстку лендинг пейдж (адаптив), мимишную :) С живыми кнопочками и зуммированными картинками и поставить ее на домен. Я совсем не спец в этой теме, поэтому подробности все предоставлю в ЛС по запросу. Картинку ленда ...