Верстка готового дизайна+Wordpress

HTML-версткаЗакрыт14 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сайт на Wordpress, примерный макет и структура во вложении.

WordPress
7 лет назад
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Нужно оптимизировать сайт под все разрешения, включая macOS

    есть сайт на битриксе. нужно сделать оптимизацию под все разрешения macOS. В данный момент есть оптимизация под 2-4 разрешения экрана,  включая мобильную версию. все детали обсудим в скайпе

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптировать верстку Drupal 2

    $40

    На сайте [url=https://searchfactory.ru/]https://searchfactory.ru/[/url] нужно адаптировать верстку, список страниц достаточно внущителен, все они должны смотреться корректно. А именно: 1. Главная страница 2. Категория фирм [url=https://searchfactory.ru/proizvodstvo/energetika]https://searchfactory.ru/proizvodstvo/energetika[/url] 3. Карточка фирм [url=https://searchfactory.ru/proizvoditel/tomskiy-elektromehanicheskiy-zavod-im-vahrusheva-temz]https://searchfactory.ru/proizvoditel/tomskiy-elektromehanicheskiy-zavod-im-vahrusheva-temz[/url] 4. Новости [url=https://searchfactory.ru/news]https://searchfactory.ru/news[/url], отдельная новость 5. Мероприятия [url=https://searchfactory.ru/vystovki]https://searchfactory.ru/vystovki[/url] 6. Личный кабинет пользователя 7. Также есть возможность добавления информации с личного ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Исправить ошибки W3.org и поправить PageSpeed Insights

    Приветствую! Требуется исправить ошибки валидатора (52 ошибки) и оптимизировать страницу по показателям PageSpeed Insights (57/100 для мобильных и 70 / 100 для компьютеров). Сайт одностраничник без движка. Подробности напишу в переписке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг с корзиной. Вот дизайн - https://yadi.sk/d/7ZgYyYuw3JknTe, вот тз -  https://docs.google.com/spreadsheets/d/111ek0RrrQsbxsg75rOLvSMlKnU8j-TifFACIC9Bjm90/edit?usp=sharing . Требуется современная, динамичная верстка, корректная на всех устройствах в соответствии с макетами и ТЗ. На верстку 1-3 дня, завтра необходимо одно из ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разверстать почтовую рассылку с Woocommerce

    Есть сайт на Wordpress + Woocommerce. Woocommerce шлет сейчас автоматически 2 почтовых уведомления: 1. - http://joxi.ru/EA463LLfw5YJpm?d=1 2. - http://joxi.ru/82QqxBBHja7Qp2?d=1 Нужно переверстать их по такому макету: http://joxi.ru/Q2K0azzh46QVGA?d=1 Само собой, вы должны понимать как работает Woocommerce в плане отправки писем, чтобы разверстать эти письма.

    WooCommerce
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется доработать сайт (html5).

    Добрый день!  Требуется сделать доработку адаптивного сайта на html5. (ТЗ прилагается).  В двух словах:  - есть блок с ценами – требуется сделать прокрутку с информацией по каждой позиции;  - блок с планировками – требуется сделать увеличение картинок по клику;  - ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать ленд

    Здравствуйте! Нужно сделать верстку лендинг пейдж (адаптив), мимишную :) С живыми кнопочками и зуммированными картинками и поставить ее на домен. Я совсем не спец в этой теме, поэтому  подробности все предоставлю в ЛС по запросу. Картинку ленда ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо Верстка сайта    Тематика: продажа автомобилей   Сроки -до завтра, 12.00 по Мск   Стоимость-5000 рублей   Обязательно кроссбраузерно Приоритет будет отдаваться фрилансерам которые уже работали с данной тематикой .   Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект .   Подробности обсудим с кандидатами !

    Верстка сайта
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и интеграция раздела (чартер яхт) на WordPress, GIT

    Необходимо доработать существующий сайт на Wordpress. Нужно создать отдельный раздел посвященный чартеру яхт. Все макеты предоставлены по ссылке [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FVeSBO1oo3JpV5p]yadi.sk/d/VeSBO1oo3JpV5p[/url]  Основные требования:  • аккуратность и читабельность верстки;  • по-возможности использовать существующие стили, дополнительные стили добавлять в style.css с префиксом .page-charter;  • ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад