Разверстать почтовую рассылку с Woocommerce

HTML-версткаЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Есть сайт на Wordpress + Woocommerce.

Woocommerce шлет сейчас автоматически 2 почтовых уведомления:

1. - http://joxi.ru/EA463LLfw5YJpm?d=1

2. - http://joxi.ru/82QqxBBHja7Qp2?d=1

Нужно переверстать их по такому макету: http://joxi.ru/Q2K0azzh46QVGA?d=1

Само собой, вы должны понимать как работает Woocommerce в плане отправки писем, чтобы разверстать эти письма.

WooCommerce
7 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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