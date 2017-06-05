Верстка сайта

Необходим натянуть верстку на сайт joomla. Новый дизайн прицепить к модулям, модули с самым простым функционалом. Главная страница уже натянута и прицеплена к модулям, сделать остальные (6 страниц) по такой же аналогии как главная. Более точное ТЗ пришлю ...