Верстка и интеграция раздела (чартер яхт) на WordPress, GIT

Есть дизайн-макеты. Нужно разверстать две интернет витрины под Битрикс. Подробности в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать существующий сайт на Wordpress. Нужно создать отдельный раздел посвященный чартеру яхт. Все макеты предоставлены по ссылке yadi.sk/d/VeSBO1oo3JpV5p
Основные требования:
• аккуратность и читабельность верстки;
• по-возможности использовать существующие стили, дополнительные стили добавлять в style.css с префиксом .page-charter;
• реализация языков rus/eng (использовать существующий плагин, пример покажу, ничего выдумывать не надо);
• все страницы должны редактироваться из админки, т.е. быть соответствующими page,post,category – записями, со связями между зависимыми объектами;
• полная интеграция с Wordpress и плагином ACF;
• верстка внутри контента страниц/записей в админке WP не допускается;
• поэтапная разработка через GIT.
Вам будет предоставлен доступ в GIT репозиторий dev ветки сайта. А также доступ к dev сайту. Все влитые изменения будут проходить review. Работа выполненная одним цельным коммитом принята не будет.
Оплата поэтапная. Сделали часть работы, влили коммит, коммит прошел review – получили часть оплаты. По крайней мере на начальном этапе. Если сработаемся – работы по этому сайту в дальнейшем будет очень много.
В отзыве оставляйте обязательно вашу цену и сроки, и только если согласны на поэтапную оплату. Отзывы без цены и сроков рассматриваться не будут.
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