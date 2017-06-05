Верстка и интеграция раздела (чартер яхт) на WordPress, GIT

HTML-версткаЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Необходимо доработать существующий сайт на Wordpress. Нужно создать отдельный раздел посвященный чартеру яхт. Все макеты предоставлены по ссылке yadi.sk/d/VeSBO1oo3JpV5p 

Основные требования: 

• аккуратность и читабельность верстки; 

• по-возможности использовать существующие стили, дополнительные стили добавлять в style.css с префиксом .page-charter; 

• реализация языков rus/eng (использовать существующий плагин, пример покажу, ничего выдумывать не надо); 

• все страницы должны редактироваться из админки, т.е. быть соответствующими page,post,category – записями, со связями между зависимыми объектами; 

• полная интеграция с Wordpress и плагином ACF; 

• верстка внутри контента страниц/записей в админке WP не допускается; 

• поэтапная разработка через GIT. 

Вам будет предоставлен доступ в GIT репозиторий dev ветки сайта. А также доступ к dev сайту. Все влитые изменения будут проходить review. Работа выполненная одним цельным коммитом принята не будет. 

Оплата поэтапная. Сделали часть работы, влили коммит, коммит прошел review – получили часть оплаты. По крайней мере на начальном этапе. Если сработаемся – работы по этому сайту в дальнейшем будет очень много. 

В отзыве оставляйте обязательно вашу цену и сроки, и только если согласны на поэтапную оплату. Отзывы без цены  и сроков рассматриваться не будут.

WordPress
7 лет назад
entvl
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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