Верстка и интеграция раздела (чартер яхт) на WordPress, GIT

Необходимо доработать существующий сайт на Wordpress. Нужно создать отдельный раздел посвященный чартеру яхт. Все макеты предоставлены по ссылке yadi.sk/d/VeSBO1oo3JpV5p

Основные требования:

• аккуратность и читабельность верстки;

• по-возможности использовать существующие стили, дополнительные стили добавлять в style.css с префиксом .page-charter;

• реализация языков rus/eng (использовать существующий плагин, пример покажу, ничего выдумывать не надо);

• все страницы должны редактироваться из админки, т.е. быть соответствующими page,post,category – записями, со связями между зависимыми объектами;

• полная интеграция с Wordpress и плагином ACF;

• верстка внутри контента страниц/записей в админке WP не допускается;

• поэтапная разработка через GIT.

Вам будет предоставлен доступ в GIT репозиторий dev ветки сайта. А также доступ к dev сайту. Все влитые изменения будут проходить review. Работа выполненная одним цельным коммитом принята не будет.

Оплата поэтапная. Сделали часть работы, влили коммит, коммит прошел review – получили часть оплаты. По крайней мере на начальном этапе. Если сработаемся – работы по этому сайту в дальнейшем будет очень много.

В отзыве оставляйте обязательно вашу цену и сроки, и только если согласны на поэтапную оплату. Отзывы без цены и сроков рассматриваться не будут.