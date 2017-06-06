Требуется доработать сайт (html5).

Здравствуйте, Уважаемые верстальщики и программисты. Нужно сверстать Landing Page с нуля из PSD макета. [b]Техническое задание и макеты: [url=https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd]https://cloud.mail.ru/public/2ALz/KSEewX5gd[/url][/b] [b]Бюджет: [/b]2000 руб. [b]Сроки:[/b] 3 дня. Жду Вших откликов. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется сделать доработку адаптивного сайта на html5. (ТЗ прилагается).
В двух словах:
- есть блок с ценами – требуется сделать прокрутку с информацией по каждой позиции;
- блок с планировками – требуется сделать увеличение картинок по клику;
- дополнительное, не приоритетное задание, но очень простое. Требуются знания JS. (Всплывающая форма для звонка)
Готов обсудить все условия и подробности в личной переписке.
Стоимость работы по договоренности. В данный момент ищу постоянного исполнителя с четкими сроками.
Для связи использую:
skype
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