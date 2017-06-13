Адаптировать верстку Drupal 2

есть сайт на битриксе. нужно сделать оптимизацию под все разрешения macOS. В данный момент есть оптимизация под 2-4 разрешения экрана, включая мобильную версию. все детали обсудим в скайпе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте https://searchfactory.ru/ нужно адаптировать верстку, список страниц достаточно внущителен, все они должны смотреться корректно. А именно:
1. Главная страница
2. Категория фирм https://searchfactory.ru/proizvodstvo/energetika
3. Карточка фирм https://searchfactory.ru/proizvoditel/tomskiy-elektromehanicheskiy-zavod-im-vahrusheva-temz
4. Новости https://searchfactory.ru/news, отдельная новость
5. Мероприятия https://searchfactory.ru/vystovki
6. Личный кабинет пользователя
7. Также есть возможность добавления информации с личного кабинет, желательно, все это сохранить в адаптиве.
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