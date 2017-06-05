Верстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг с корзиной. Вот дизайн - https://yadi.sk/d/7ZgYyYuw3JknTe, вот тз -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/111ek0RrrQsbxsg75rOLvSMlKnU8j-TifFACIC9Bjm90/edit?usp=sharing . Требуется современная, динамичная верстка, корректная на всех устройствах в соответствии с макетами и ТЗ. На верстку 1-3 дня, завтра необходимо одно из разрешений главной уже сверстать и предоставить.

Если не бот пишите - 90123 и свой скайп.