Сверстать ленд

Юлия отличная заказчица. Понятно объясняет что ей нужно и четко ставит задачи. А главное полностью доверяет мнению разработчика (т.е. моему) и идет на обсуждения. С оплатой тоже все отлично: быстро и щедро. С удовольствием поработаем еще :) Спасибо.