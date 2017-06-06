Верстка в шаблоны django

Сайт footter.com (python/django)

По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо.

Требования:

желательно под linux(ubuntu) работать, python/django, html/css/js

Гибкость в выполнении задач и выполнении доработок

Оплата позадачно.

Оставляя заявки, напишите приблизительно сколько будет стоить верстка главной и внутренних. И сколько адаптация под django. Ну или в сумме.