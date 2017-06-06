Сайт footter.com (python/django) По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо. Требования: желательно под linux(ubuntu) работать, python/django, html/css/js Гибкость в выполнении задач и выполнении ...
Сделать существующий сайт адаптивным (для мобильных и планшетов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт petscountry.ru (на Kohana) необходимо сделать адаптивным. От начала и до конца. Макетов нет.
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