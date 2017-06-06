Поправить на джумле ссылку на корзину

HTML-версткаЗавершен6 заявок149 просмотров
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В мобильной версии сайта не работает перейти в корзину, нужно поправить.

Пожалуйста в заявке указывайте срок и сумму за работу. 

Спасибо

7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
web_86
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Оперативно, на связи и с понимаем дела, как я люблю. Мои рекомендации
Все отлично, мгновенная оплата и отличная коммуникация, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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