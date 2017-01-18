Переверстать 3 с страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки295 просмотров

СРОК - 5 дней 

Обязательно опыт.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6-OuyyF4h6QdEY5U1dEWVRCenM

Сайт для редизайна http://kitchenaid.by/  simplaCMS

Сайт донор https://www.kitchenaid.ru/https://www.kitchenaid.fr/

Тут хочу проговорить что нельзя понять по макетам

В макетах отображены новые блоки. 

http://kitchenaid.by/ -index.png  (донор https://www.kitchenaid.ru/ )

Необходимо на всем проекте заменить шрифты, сейчас они нечитаемые.  хороший пример тут http://www.relax.by/ https://www.tut.by/

У сайта уже имеется мобильная версия, поэтому адаптив делать не надо, только адаптив по слайдеру на главной, так как он для лэптопа, Справа и Слева серые отступы. Отображаться эти отступы будут после 1540px

Меню при нажатии раскрываем и не скрываем. 

http://kitchenaid.by/catalog/mixers-planetary - products.png (донор https://www.kitchenaid.ru/malaya-bytovaya-tehnika/nastol-nyj-mikser )

Я не стал менять размер превью товара в каталоге, но есть необходимость увеличить на 20-30%.

http://kitchenaid.by/products/mixer-kitchenaid-heavy-duty-5ksm7591xe_45.html - product.png  (донор https://www.kitchenaid.ru/p/malaya-bytovaya-tehnika/nastol-nyj-mikser/nastol-nyj-mikser-kitchenaid-artisan-so-steklyannoj-chashej-6-l-5ksm6521x/859700101230 )

Табы ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЗОР ОТЗЫВЫ должны быть прибиты во время прокрутки 

Эти же блоки первый раз будут скрыты, их можно раскрыть/скрыть (спойлер) кликнув по стрелке или названию блока - и это запишется в куки.

верстать.  Если вы изучили предложение, тз, бюджет, сроки. Укажите в отклике, что с этим согласны. Без этого утверждения, отклики отправляю в отказ. Высылайте ссылки на ваши последние работы. Спасибо!  

Все детально можем по скайпу.

HTML
8 лет назад
rusbyua
Максим 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
3 дня
перевел ему средства. Кинул Работа не выполнена. Очень хорошо заливает чтобы развести на первый платеж
Был очень сложный период. Набрал заказов,но по семейный обстоятельствам не смог закончить работу. Очень сожалею что подвел.

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правка верстки - добавить саггест, вынести

    Есть сайт http://new.1translate.com/business. Нужна ваша помощь с изменениями. Блок с валютой и языками интерфейса вынести куда-то в селекты в шапку, чтобы было видно только один текущий язык и одну валюту, а ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо верстка формы

    Необходимо сверстать форму  Макет –  https://yadi.sk/d/BHl3fYnQ39d3gC  Верстать нужно только что посредине, только форму, шапка, левый, правый сайдбар уже готовы и есть в исходниках.  Исходники – https://yadi.sk/d/T1Jxnvtn39d4jQ , сайт на бутстрап  Срок – 19.01 ...

    Bootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптацию сайта

    $35

    Нужно сделать адаптацию сайта, так как предыдущий верстальщик сделал только декстоп и то криво. Подробности в ЛС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно скопировать html-шаблон сайта

    Нужно сохранить в виде html главную страницу сайта и привести верстку к нормальному виду. Т.е. почистить от лишнего кода и прописать верные пути картинок. На выходе должно получится: папка Images с картинками, файл css, ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивно сверстать сайт

    Требуется Верстальщик, который очень аккуратно и точно сверстает адаптивный сайт-приложение.   Требования от верстальщика: отличные знания HTML, CSS, JS, адаптивной верстки,БЭМ  В приложении спецификация и требования по верстке.   ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сверстать шаблон для CMS OpenCart. Имеется HTML+CSS шаблон

    Требуется сверстать шаблон для CMS OpenCart. Имеется HTML+CSS шаблон. На выходе должен получиться адаптивный под все устройства шаблон. + важно упомянуть, что сейчас уже есть работающий сайт (aminos.by) и на него ...

    CSSHTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Адаптивно сверстать простой одностраничник

    Нужно сверстать одностраничник по следующим макетам: https://drive.google.com/file/d/0Bz_EwVG6BQSIbjVHRU54X2k0bFk/view?usp=sharing Требования к верстке стандартны: Требования к качественной верстке стандартны, если вы опытный верстальщик, то все это знаете, но на всякий случай: ...

    AndroidCSS
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта, Вордпресс

    Требуется сверстать 14-страничный сайт на WP, 7 уникальных страниц, 7 зеркальных на английском. Дизайн готов. Сроки - до 2-х недель. Вознаграждение обсуждается.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад