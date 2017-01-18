Переверстать 3 с страницы

СРОК - 5 дней

Обязательно опыт.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6-OuyyF4h6QdEY5U1dEWVRCenM

Сайт для редизайна http://kitchenaid.by/ simplaCMS

Сайт донор https://www.kitchenaid.ru/https://www.kitchenaid.fr/

Тут хочу проговорить что нельзя понять по макетам

В макетах отображены новые блоки.

http://kitchenaid.by/ -index.png (донор https://www.kitchenaid.ru/ )

Необходимо на всем проекте заменить шрифты, сейчас они нечитаемые. хороший пример тут http://www.relax.by/ https://www.tut.by/

У сайта уже имеется мобильная версия, поэтому адаптив делать не надо, только адаптив по слайдеру на главной, так как он для лэптопа, Справа и Слева серые отступы. Отображаться эти отступы будут после 1540px

Меню при нажатии раскрываем и не скрываем.

http://kitchenaid.by/catalog/mixers-planetary - products.png (донор https://www.kitchenaid.ru/malaya-bytovaya-tehnika/nastol-nyj-mikser )

Я не стал менять размер превью товара в каталоге, но есть необходимость увеличить на 20-30%.

http://kitchenaid.by/products/mixer-kitchenaid-heavy-duty-5ksm7591xe_45.html - product.png (донор https://www.kitchenaid.ru/p/malaya-bytovaya-tehnika/nastol-nyj-mikser/nastol-nyj-mikser-kitchenaid-artisan-so-steklyannoj-chashej-6-l-5ksm6521x/859700101230 )

Табы ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЗОР ОТЗЫВЫ должны быть прибиты во время прокрутки

Эти же блоки первый раз будут скрыты, их можно раскрыть/скрыть (спойлер) кликнув по стрелке или названию блока - и это запишется в куки.

верстать. Если вы изучили предложение, тз, бюджет, сроки. Укажите в отклике, что с этим согласны. Без этого утверждения, отклики отправляю в отказ. Высылайте ссылки на ваши последние работы. Спасибо!

Все детально можем по скайпу.