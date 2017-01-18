Необходимо верстка формы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок179 просмотров

Необходимо сверстать форму 

Макет –  https://yadi.sk/d/BHl3fYnQ39d3gC 

Верстать нужно только что посредине, только форму, шапка, левый, правый сайдбар уже готовы и есть в исходниках. 

Исходники – https://yadi.sk/d/T1Jxnvtn39d4jQ , сайт на бутстрап 

Срок – 19.01 15:00 

Указывайте, стоимость и уложитесь ли в срок. 

В случае успешного выполнения, будет много аналогичных задач по этому проекту

Оплата по факту , БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!

Bootstrap
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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