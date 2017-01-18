Необходимо верстка формы

Необходимо сверстать форму

Макет – https://yadi.sk/d/BHl3fYnQ39d3gC

Верстать нужно только что посредине, только форму, шапка, левый, правый сайдбар уже готовы и есть в исходниках.

Исходники – https://yadi.sk/d/T1Jxnvtn39d4jQ , сайт на бутстрап

Срок – 19.01 15:00

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В случае успешного выполнения, будет много аналогичных задач по этому проекту

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