Верстка сайта, Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки198 просмотров

Требуется сверстать 14-страничный сайт на WP, 7 уникальных страниц, 7 зеркальных на английском. Дизайн готов. Сроки - до 2-х недель. Вознаграждение обсуждается.

WordPress
8 лет назад
katya-petrovskay
Катерина 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$80
3 дня
Приятно работать с Катериной. Грамотно сформулировано задание, моментальная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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