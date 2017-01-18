Есть сайт http://new.1translate.com/business. Нужна ваша помощь с изменениями. Блок с валютой и языками интерфейса вынести куда-то в селекты в шапку, чтобы было видно только один текущий язык и одну валюту, а ...
Верстка сайта, Вордпресс
Требуется сверстать 14-страничный сайт на WP, 7 уникальных страниц, 7 зеркальных на английском. Дизайн готов. Сроки - до 2-х недель. Вознаграждение обсуждается.
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