Сверстать адаптив

Имеется резиновый шаблон. Требуется для одной страницы доверстать фильтр, вторую сверстать с нуля.

Для одной страницы есть psd - вид на смартфоне, остальные нужно сверстать по аналогии с уже сделанным.

Адреса, архив и подробности - по запросу.

Требования:

- большой опыт по адаптиву

- аккуратность и внимательность, умение тестировать свою работу

- наличие свободного времени - сроки не жесткие, но требуется строго соблюдать

- наличие в скайпе в процессе сдачи

- плюсом будет опыт веб-дизайнера для локальных правок шаблона