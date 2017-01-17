Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000
Сверстать адаптив
Имеется резиновый шаблон. Требуется для одной страницы доверстать фильтр, вторую сверстать с нуля.
Для одной страницы есть psd - вид на смартфоне, остальные нужно сверстать по аналогии с уже сделанным.
Адреса, архив и подробности - по запросу.
Требования:
- большой опыт по адаптиву
- аккуратность и внимательность, умение тестировать свою работу
- наличие свободного времени - сроки не жесткие, но требуется строго соблюдать
- наличие в скайпе в процессе сдачи
- плюсом будет опыт веб-дизайнера для локальных правок шаблона
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