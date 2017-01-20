Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать страницу сайта. Все стандартно ничего сложного нет. Одно из требований это понятный код для последующей работы с ним плюс адаптив, бутстрап не подходит. Дизайн прикреплен. Спасибо за внимание. От вас ...