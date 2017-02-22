Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000
Создание одностраничного сайта HTML+CSS
Необходимо сверстать одностраничный адаптивный сайт на HTML+CSS по графическим макетам с анимированными динамическими элементами (их не много).
Использование скриптов допустимо, для реализации специфичного функционала.
Структура сайта:
Хэдер: лого, пункты меню
6 экранов страницы (первый - динамический слайдер)
Футер
На выходе должна получиться самодостаточная страница сайта.
Более детальная информация по проекту при обратной связи.
Выбранный исполнитель
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