Необходимо сверстать лендинг с калькулятором.

Той же тематики и подобно этому – www.kypim-rejky.ru

Единственное, нужно убрать таблицу с сайта и оставить только поля для ввода марки и модели автомобиля. Затем уже показывалась цена.

Интересны цены создания подобного калькулятора. Сам лендинга еще в работе на этапе дизайна. Цена верстки всего лендинга сильно будет отличаться с подобным калькулятором?