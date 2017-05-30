Верстка (html/css)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен56 заявок406 просмотров

Нужна аккуратная кроссбраузерная верстка (html/css).

Макеты вышлю по запросу, отставляете адрес электронки.

CSSHTML
8 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$60
3 дня
Проект выполнена на 5+ :) все в соответствии с ТЗ. Грамотно и оперативно.
Все прошло хорошо) в который раз убеждаюсь, что работаю с человеком который знает чего хочет, грамотная постановка задач, быстрый фидбэк, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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