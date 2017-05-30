Требуется: сверстать страницу авторизации, переверстать 1 страницу и 3 всплывающих окна по адресу test1.tehstrom.com/ , добавить 1 всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ...
Верстка (html/css)
Нужна аккуратная кроссбраузерная верстка (html/css).
Макеты вышлю по запросу, отставляете адрес электронки.
Выбранный исполнитель
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