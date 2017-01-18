Нужно сверстать лендинг

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки236 просмотров

Нужно сверстать лендинг до 18.01.17 15-00 по Мск

кроссбраузерно!!!

Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Приложите ссылки на свои работы.

Подробности обсужу с кандидатами.

 

8 лет назад
Strategy_growth
Дмитрий 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров