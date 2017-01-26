Верстка сайта 6 страниц

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Завершен52 заявки338 просмотров

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ТЗ по запросу

8 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$70
4 дня
Виталий очень оперативно и качественно выполнил работу. Предусмотрел все нюансы верстки. Ответственный и профессиональный исполнитель, что большая редкость для бирж. Мои рекомендации, будем работать дальше!
Юлия отличный заказчик, очень приятно работать) Очень доволен сотрудничество. Однозначно рекомендую) Буду рад новым проектам)

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад