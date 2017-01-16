Адаптивная верстка из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка271 просмотр

Добрый день. Есть макеты сайта в количестве 15 штук.

Необходимо адаптивно сверстать для дальнейшего использования.

Указывайте сроки и стоимость за все страницы. Сайт - обычная соц.сеть.

Друзья, сообщения, темы, группы и т.п.

8 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров