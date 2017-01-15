Мобильная адаптация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок148 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать мобильную адаптацию сайта http://velotren.com/

Пишите стоимость и срок.

8 лет назад
velotren
Дмитрий 
51 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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