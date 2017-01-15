слить дизайн с одного сайта ... натянуть на СМS . дизайн у движка на smarty .... всего 17 страниц . я уже начал но нет времени ( работать будем через ...
Мобильная адаптация сайта
Здравствуйте.
Нужно сделать мобильную адаптацию сайта http://velotren.com/
Пишите стоимость и срок.
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