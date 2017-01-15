Требуется адаптивная верстка натяжка на CMS динамичные элементы установка яндекс метрики и целей метрики Жду от Вас предложений.
Адаптировать сайт по образцу
Здравствуйте! Необходимо сделать адаптацию сайта по образцу другого сайта, они примерно одинаковые, расположение блоков чтобы одинаковое было, исходники вышлю. Бюджет не меняется. Только безопасная сделка.
Заявки фрилансеров
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