Адаптировать сайт по образцу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок222 просмотра

Здравствуйте! Необходимо сделать адаптацию сайта по образцу другого сайта, они примерно одинаковые, расположение блоков чтобы одинаковое было, исходники вышлю. Бюджет не меняется. Только безопасная сделка.

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров