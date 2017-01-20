Адаптивная верстка + натяжка на CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок326 просмотров

Требуется адаптивная верстка

натяжка на CMS

динамичные элементы

установка яндекс метрики и целей метрики

Жду от Вас предложений.

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$65
2 дня
Отличный исполнитель, понравилось как выполнил заказ, во время выполнения заказа был всегда на связи! В дальнейшем ещё будем обращаться!
Понравилось работать с Александром. Отличный заказчик: предоставил подробное ТЗ, был постоянно на связи, быстро все оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад