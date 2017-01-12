Собрать сайт. Социальная сеть.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка181 просмотр

Есть макет всех элементов в PSD, ТЗ с подробным описанием, домен, хостинг.

Необходимо собрать сайт по макету.

Социальная сеть. 

8 лет назад
Starshow
Макар 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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