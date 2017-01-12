Сделать адаптив для сайта на питоне

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки137 просмотров

Всем привет! 

Есть сайт на питоне на Spree. 

Нужно сделать адаптив. Дизайны есть. 

Дизайн не сложный. 

Буду рад найти адекватного исполнителя. 

В ответе указывайте примерную стоимость пожалуйста. 

Исполнителя выберу оперативно.

Python
8 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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