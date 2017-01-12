Правки верстки на сайте Modx

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Требуется создать HTML код для вывода последних загруженных фотографий в инстаграм. Выглядеть должно вот так- http://estonianna.com/?page_id=2753 Особенность заключается в том, что вставлять будете не вы- мне нужен только ...