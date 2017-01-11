Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки228 просмотров

Мы разработали сайт и сейчас отдельно разработали прототипы под разные разрешения экранов. Необходима верстка под данные разрешения (прикладываю прототипы, разрешения прописаны также в этом файле).

прототипы - https://yadi.sk/i/jEnSL13h38XZYP   

Интересуют стоимость и сроки.

8 лет назад
zii
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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