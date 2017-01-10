Изменение кода php страниц, редактирование БД MySQL

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок193 просмотра

Доброго времени суток!

есть программа с открытым кодом, работает в браузере когда запущен сервер apachi. Необходимо изменить код php страниц и добавить изменения в MySQL. Вообщем, отредактировать то что есть по моим потребностям. 

MySQLPHP
8 лет назад
Vovickarco
Владимир 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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