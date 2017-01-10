Изменение шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок218 просмотров

Всем привет!

Требуется:

- перепилить уже имеющийся html шаблон http://dogs.xandr99.tmweb.ru/ (шаблон есть отдельно) под новый дизайн (дизайн в приложении)

- только верстка

- нужно сделать быстро и качественно

- ?ценник за проект

- ?сроки

*успешному кандидату предложу еще три проекта такого типа.

Для ускорения принятия решения пишите в скайп isam.lex. (точка в конце обязательна)

HTML
8 лет назад
samlex
Алекс 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров