Необходимо сделать адаптацию к мобильным устройствам для двух сайтов.

Блок описание категории на сайте www_sportland1_kz находится над товарами, нужно переместить его в нижнюю часть, под товарами. CMS Opencart Вот как выглядит страница с описанием https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsZHpDVjVWc09aUE0/view?usp=sharing Здесь категория в CMS https://drive.google.com/file/d/0B29VwxsRG-dsU0hvRWNTTnNfM1U/view?usp=sharing