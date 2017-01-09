Верстка для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок255 просмотров

Планирую создание лендинга для студии копирайтинга. Прикрепил Т3. Укажите, сможете ли сделать и дизайн, и сколько будет стоить вместе с дизайном.

8 лет назад
scorcha
Евгенй 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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