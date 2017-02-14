Доработка самописной доски РНР+Codeignaiter: Админка и сам сайт
Нужна адаптивная верстка макета со слайдером главная+внутряк
Прикреплен уменьшенный в 4 раза макет для верстки - главная страница и внутренняя (это редизайн сайта доставки суши в Нижнем Новгороде - http://gorodsushinn.ru/).
Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen):
- для мелких экранов - в 1 колонку (оба меню прячутся в 2 отдельных иконки "бургер"), причем горизонтальное вываливается вниз, а левое - выезжает слева.
- для крупных экранов - в 2 колонки (левая с меню - фиксированной ширины
и всегда на экране даже при прокрутке вниз, а правая с контентом -
резина, т.е. растягивается на всю оставшуюся ширину экрана).
Блок корзина всегда зафиксирован в правом верхнем углу и всегда виден там даже при прокрутке браузера вниз, а при наведении мыши на этот блок корзина раскрывается вниз с показом добавленных в нее товаров - см.макет внутренней страницы.
В слайдере (слайдер должен масштабироваться под разрешение пользователя на всю ширину правой контентной части сайта) текст должен быть сверстан отдельным слоем поверх картинки (картинки будут без текста), чтобы можно было текст потом редактировать.
Только для опытных фрилансеров (с отзывами)!
Указывайте срок и цену (срок - не более 3 дней).
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