Имеется сайт на Wordpress Необходимо его исправить по стилям и заголовкам с точки зрения SEO. Обязательно хотя бы поверхностное знание SEO и то, что заголовок H1 нельзя пихать по 3-5 раз на ...
Доработать форму отправки завок на сайте
Сайт и задание скину кандидатам.
Выбранный исполнитель
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