Доработать форму отправки завок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок211 просмотров

Сайт и задание скину кандидатам.

8 лет назад
catleos
Котов 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Не доделал работу до конца. В итоге поставил мне негативный отзыв сразу же. Не рекомендую.
Дал задание и исчез, вот уже 2 дня не выходит на контакт, хотя обговаривалась срочность задания. Денег я не получил, хотя задание выполнено. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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