Разместить на сайте форму регистрации

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок250 просмотров

Прошу на сайт http://skymemo.ru/lg/ установить вот эту форму http://skymemo.ru/lg/login2/

В место надписи "Вход в личный кабинет"

8 лет назад
wradar
52 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuri-web
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Очень профессиональный исполнитель! Приятно работать! Быстро, качественно и без претензий. Молодец!
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yuri-web
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    $25

    Сверстать лендинг. Срок-до послезавтра,до 9:00 по мск. Цена- 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 Прикрепляйте примеры работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать выпадающую сворачивающуюся таблицу меню на сайте

    Имеется скрипт jquery сворачивающегося меню на сайте при разрешении экрана меньше чем(). http://www.sudakdom.ru/index.htm Но он большой по весу, так как из конструктора. Нужно его переписать, или написать свой, что бы все работало и весило ...

    jQuery
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание адаптивной домашней страницы

    $30

    Необходимо создать главную страницу на Bootstrap. Элементы страницы 1.  Хидер : лого (слева), поиск (середина), карт(српава) 2.  Горизонтальное меню 3.  Боковое вертикальное меню (слева) 4.  Блок основного контента (справа) ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проблема с php на сервере

    На выделенном сервере под управлением vesta панели, при создании нового wordpress сайта создается 500 ошибка. А также не работает создание бекапов. (см.скрин)

    PHPWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести небольшие правки на лэндинге

    Нужно перенести блок "наши проекты" с одной версии лэндинга на другую, добавить в него 16 проектов домов (фотографии), сделать возможность скролинга карточки проекта и настроить изменение цвета кнопок при наведении на них. Лэндинг ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • [WP] Древовидное меню в сайдбаре

    Нужно сделать меню как здесь (в левом сайдбаре Услуги физическим лицам, юр лицам, военным) на WP.  При клике открывается страница выбранной услуги и меню раскрывается. Также если перейти по адресу услуги меню так же ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать скрипт микро-магазина

    Требуется написать скрипт микро-магазина по продаже цифровых товаров, по функциональности – примерный аналог магазинов, получающихся на сервисе аренды магазинов http://deer.io, но с парой дополнительных плюшек. Подчеркну, нужен именно скрипт-магазин, а не сервис мультимагазинов. ...

    CSSPHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Забрать кота с сайта

    Нужен кот с форума - http://forum.averia.ws Чтобы также сидел в том же углу и мяукал при наведении на него также. Скопировать их html, css, js, mp3 и ogg ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад