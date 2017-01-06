Сделать выпадающую сворачивающуюся таблицу меню на сайте

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Закрыт17 заявок296 просмотров

Имеется скрипт jquery сворачивающегося меню на сайте при разрешении экрана меньше чем(). http://www.sudakdom.ru/index.htm

Но он большой по весу, так как из конструктора. Нужно его переписать, или написать свой, что бы все работало и весило меньше.

Жду предложений.

jQuery
8 лет назад
kulpinv
60 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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