Сделать выпадающую сворачивающуюся таблицу меню на сайте

Имеется скрипт jquery сворачивающегося меню на сайте при разрешении экрана меньше чем(). http://www.sudakdom.ru/index.htm

Но он большой по весу, так как из конструктора. Нужно его переписать, или написать свой, что бы все работало и весило меньше.

Жду предложений.