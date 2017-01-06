Верстка и программирование сайта

Есть проект дизайна+Адаптив. Исходники в psd

Всего восемь страниц -1280 px + адаптив 1000 px, 768 px, 480 px, 320 px. Итого каждая страница в пяти вариантах.

Также есть простая страница ошибки 404 в пяти вариантах.

Некоторые картинки прилагаю для общего понимания.

Все картинки готов выслать по запросу.

Нужна высококачественная pixelperfect верстка, с соблюдением всех современных требований и технологий.

и программирование.

Можно по отдельности, тоесть готов сделать сначала верстку.

Т/З прилагаю.

Готов ответить на вопросы.