Сверстать Лендинг

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Завершен53 заявки771 просмотр

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг  по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ)

обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Подробнее обсудим с кандидатами.

FigmaWordPress
4 года назад
Linok_lin2016
Елена 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

FoxNT
Иван 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$27
7 дней
Escrow
Иван, мастер своего дела! Быстро понял задачу, выполнил работу очень качественно и в срок. Могу с уверенностью сказать, что мне повезло с исполнителем, в лице Ивана! У него впереди большое и очень успешное будущее. Безусловно рекомендую, как исполнителя! Иван, ещё раз благодарю за работу, буду сотрудничать с вами и дальше!
Отличный заказчик. Заказчик поставил четкую задачу, всегда был на связи, проверил и оплатил. Рекомендую.

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