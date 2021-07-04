Произвести работы на сайте: отложенная загрузка – загрузка контента только при прокрутке
Сверстать Лендинг
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ)
обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Подробнее обсудим с кандидатами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Задание Необходимо отредактировать eBay страничку обявление. 1. Необходимо заменить логотип на новый 2. Зделать чтоб фотографии когда нажымаеш на маленькую отодражались в большом окне. как в примере снизу. Может добавить логотип. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры, нужна натяжка ИМ на WordPress, скрины ИМ ниже. Прошу указать стоимость и примерные сроки работы.HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
Несколько несложных правок по сайту. Работы на час примерно.HTML-верстка36 заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить отправку заявок с сайтаHTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо интегрировать блок с простыми элементами графики и текстом в шапку сайта на modx. Блок частично готов, но необходимо в него внести пару правок. Элементы дизайна (иконки) и текст предоставлю. Сайт имеет мобильную ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Надо доделать там некоторые правки они во вложении. Интересует цена и срок и когда сможете приступить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
https://yadi.sk/d/9Cd_U9_m3767qY МАКЕТ Нужно сверстать 1 страницу. Оставляйте заявки, кто готов помочь. Нужно срочно. Желательно к вечеру. Какая стоимость?HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Сделать нужно до 7 января до 12:00 по МСК. Стоимость 2000 рублей. Обязательно сделать кроссбраузерно Скорость загрузки от 70 по сервису developers.google.com/spe... ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
ДВИЖОК modx доверстать несколько страниц и адаптацию доработатьHTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад