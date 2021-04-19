Вёрстка сайтов
Вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5, CSS3, Flexbox.
Знания и навыки:
- HTML5, CSS3, JS.
- Flexbox
- Базовые анимации
- Адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность
- Wordpress\Modx
- Git
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Комментарии.
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$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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- Сайт-портфолио152 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Все замечательно))) Спасибо большое!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Поставил четкую задачу, все время был на связи. Работу проверил, сразу оплатил. Рекомендую.
$27
10 баллов
2 года назад
Иван, мастер своего дела! Быстро понял задачу, выполнил работу очень качественно и в срок. Могу с уверенностью сказать, что мне повезло с исполнителем, в лице Ивана! У него впереди большое и очень успешное будущее. Безусловно рекомендую, как исполнителя! Иван, ещё раз благодарю за работу, буду сотрудничать с вами и дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Заказчик поставил четкую задачу, всегда был на связи, проверил и оплатил. Рекомендую.
$50
10 баллов
3 года назад
Оперативно и качественно выполнил работу по проекту. Всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Подробное ТЗ, правильные макеты. Всегда был на связи. Рекомендую.
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $15от 1 дня
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