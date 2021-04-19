Иван, мастер своего дела! Быстро понял задачу, выполнил работу очень качественно и в срок. Могу с уверенностью сказать, что мне повезло с исполнителем, в лице Ивана! У него впереди большое и очень успешное будущее. Безусловно рекомендую, как исполнителя! Иван, ещё раз благодарю за работу, буду сотрудничать с вами и дальше!