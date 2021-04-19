FoxNT

Иван FoxNT

 
26 летРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вёрстка сайтов

Вёрстка сайтов с чистым вали﻿дным кодом. HTML5, CSS3, Flexbox.

Знания и навыки:

  • HTML5, CSS3, JS.
  • Flexbox
  • Базовые анимации
  • Адаптивная верстка.
  • Кроссбраузерность
  • Wordpress\Modx
  • Git
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Комментарии.
Работу сдам в срок, возможно раньше.
WordPressMODX
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
andreevna_74
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Убрать баг на вордпресте
Все замечательно))) Спасибо большое!
Отличный заказчик. Поставил четкую задачу, все время был на связи. Работу проверил, сразу оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Linok_lin2016
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$27
10 баллов
2 года назад
Сверстать Лендинг
Иван, мастер своего дела! Быстро понял задачу, выполнил работу очень качественно и в срок. Могу с уверенностью сказать, что мне повезло с исполнителем, в лице Ивана! У него впереди большое и очень успешное будущее. Безусловно рекомендую, как исполнителя! Иван, ещё раз благодарю за работу, буду сотрудничать с вами и дальше!
Отличный заказчик. Заказчик поставил четкую задачу, всегда был на связи, проверил и оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
dukonst
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта (5 страниц)
Оперативно и качественно выполнил работу по проекту. Всегда на связи. Рекомендую
Хороший заказчик. Подробное ТЗ, правильные макеты. Всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга