Произвести работы на сайте: отложенная загрузка – загрузка контента только при прокрутке
Заверстать блок в шапку сайта на modx
Необходимо интегрировать блок с простыми элементами графики и текстом в шапку сайта на modx.
Блок частично готов, но необходимо в него внести пару правок. Элементы дизайна (иконки) и текст предоставлю.
Сайт имеет мобильную версию, поэтому блок должен выводиться как на ПК так и на мобильной версии.
+ Исправить мелкий баг с расползанием меню.
Предпочтение кандидату, который готов приступить в ближ. день/часы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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