Настроить шаблон на вордпресс.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок137 просмотров

Нужно настроить шаблон на вордпресс. Шаблон примерно такой. http://clinico.creaws.com/

http://quanticalabs.com/wp_themes/medicenter/

Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты.

Может у вас есть на примете шаблон для медцентра, адаптивный, слайдер, телефон и контакты сверху.

WordPress
8 лет назад
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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