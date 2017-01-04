Необходимо сверстать баннеры для главной страницы сайта Баннеры должны быть как на примере http://joxi.ru/KAgP93RcWGlDrl Должны отображаться одинаково с любым разрешением экранов. Два варианта цвета - черный текст/черная кнопка с белым текстом и белый ...
Настроить шаблон на вордпресс.
Нужно настроить шаблон на вордпресс. Шаблон примерно такой. http://clinico.creaws.com/
http://quanticalabs.com/wp_themes/medicenter/
Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты.
Может у вас есть на примете шаблон для медцентра, адаптивный, слайдер, телефон и контакты сверху.
Заявки фрилансеров
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