Требуется проверить и настроить сквозную аналитику для сайта, работающего на платформе 1С Битрикс. Задача включает в себя анализ существующих данных и оптимизацию настроек для получения точных маркетинговых отчетов.
- Маркетинговый анализнет заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать лирик видео с сюжетом, который будет раскрывать смысл песни. Важно, чтобы видео не содержало текста, а гармонично сочеталось с музыкой и визуальным рядом.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настройка таргетированного объявления в Яндекс для интернет-магазина одежды. Ожидается создание эффективной рекламной кампании, направленной на целевую аудиторию. Необходимо учесть особенности товара и предпочтения потенциальных покупателей.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создать лирик видео, отражающее смысл песни. Видео должно быть без текста, с сюжетом, который раскрывает содержание композиции. Основное внимание уделяется видеомонтажу и визуальному представлению.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настройка контекстной и товарной рекламы для интернет-магазина. Основная задача заключается в создании эффективной рекламной кампании для привлечения клиентов и увеличения продаж.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуются доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс с лицензией «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM». Необходимо улучшить функционал и оптимизировать работу сайта, использующего шаблон Аспро Максимум.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать лирик видео на песню, предоставлен аудиотрек и текст. Ожидается качественный видеомонтаж, аналогичный примеру. Подготовьте динамичное и визуально привлекательное видео с текстом песни.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо обновить сайт медицинского центра на платформе WordPress. Задача включает поиск и замену текущего шаблона в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается выполнение всех этапов обновления и интеграция нового дизайна.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо загрузить 200 артикулов в интернет-магазин на платформе Битрикс. Для каждого артикула требуется подготовить описание объемом 300 символов и приложить 3-6 фотографий. Обеспечьте корректное оформление и загрузку информации.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибки на интернет-магазине, созданном на платформе Bitrix. Основные задачи: исправить ссылки на карточки товаров, которые ведут на раздел вместо товара, а также обеспечить отображение артикула в заказах для одного из сайтов в админке. Предоставлены скриншоты для более точного понимания проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется настройка сервера для работы с платформой Битрикс. Необходимо обеспечить стабильную работу системы и оптимальные настройки для эффективного функционирования. Ищем специалиста в области системного администрирования с опытом работы с Битрикс.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка нескольких сайтов на 1С-Битрикс, включая исправление ошибок на интернет-магазинах, оптимизацию работы и интеграцию CRM. Задачи: скрытие товаров без остатков, исправление переходов на карточки товаров, устранение ошибок на тестовом сайте и настройка фильтрации в CRM. Также необходимо переключение на постоянные домены и оптимизация работы всех сайтов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт на платформе OpenCart. Необходимо настроить платный шаблон и установить модуль обмена с 1С для полноценной работы интернет-магазина.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт на Битрикс с обновлением дизайна и переносом контента. Задача включает установку решения Максимум от Аспро, развертывание чистого движка и настройку обмена с 1С и СРМ, как на действующем сайте. Обратите внимание на решение существующих проблем.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать адаптивный лэндинг на основе предоставленной темы. Сайт должен быть реализован «под ключ». Пример можно найти по указанной ссылке. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
Нам нужно Интегрировать 1с, интернет магазин на 1с-битрикс и битрикс24. Настроить двустороннюю синхронизацию по всем трём.1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте https://familydoc.kz/ нужно обновить тему. Нужна красивая современная тема. Цвет темы под логотип, смотрите во вложении.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт интернет магазина на битрикс и встроенное мобильное приложение. orchestra.kz Нужны доработки. 1. Цвет в мобильном приложении не сгруппирован в одной карточке товара, все товары в отдельных карточках. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать адаптивный лэндинг из pdf презентацииHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно добавить в канал телеграм контакты из ексель файла.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт4 года назад