Необходимо исправить ошибки на интернет-магазине, созданном на платформе Bitrix. Основные задачи: исправить ссылки на карточки товаров, которые ведут на раздел вместо товара, а также обеспечить отображение артикула в заказах для одного из сайтов в админке. Предоставлены скриншоты для более точного понимания проблемы.