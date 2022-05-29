mvv999

Владислав mvv999

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$359
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сквозная аналитика в битрикс24

    Требуется проверить и настроить сквозную аналитику для сайта, работающего на платформе 1С Битрикс. Задача включает в себя анализ существующих данных и оптимизацию настроек для получения точных маркетинговых отчетов.

    1С-БитриксБитрикс24
    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Cоздать лирик видео

    Требуется разработать лирик видео с сюжетом, который будет раскрывать смысл песни. Важно, чтобы видео не содержало текста, а гармонично сочеталось с музыкой и визуальным рядом.

    Создание видео
    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить таргет в Яндекс

    Требуется настройка таргетированного объявления в Яндекс для интернет-магазина одежды. Ожидается создание эффективной рекламной кампании, направленной на целевую аудиторию. Необходимо учесть особенности товара и предпочтения потенциальных покупателей.

    Таргетированная рекламаЯндекс
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать лирик видео

    Требуется создать лирик видео, отражающее смысл песни. Видео должно быть без текста, с сюжетом, который раскрывает содержание композиции. Основное внимание уделяется видеомонтажу и визуальному представлению.

    Создание видео
    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить Google рекламу

    Требуется настройка контекстной и товарной рекламы для интернет-магазина. Основная задача заключается в создании эффективной рекламной кампании для привлечения клиентов и увеличения продаж.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужны доработки интернет магазина на битрикс.

    Требуются доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс с лицензией «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM». Необходимо улучшить функционал и оптимизировать работу сайта, использующего шаблон Аспро Максимум.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лирик видео

    Необходимо создать лирик видео на песню, предоставлен аудиотрек и текст. Ожидается качественный видеомонтаж, аналогичный примеру. Подготовьте динамичное и визуально привлекательное видео с текстом песни.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поменять шаблон на сайте WordPress

    Необходимо обновить сайт медицинского центра на платформе WordPress. Задача включает поиск и замену текущего шаблона в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается выполнение всех этапов обновления и интеграция нового дизайна.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Загрузка товара в интернет магазин на битриксе

    Необходимо загрузить 200 артикулов в интернет-магазин на платформе Битрикс. Для каждого артикула требуется подготовить описание объемом 300 символов и приложить 3-6 фотографий. Обеспечьте корректное оформление и загрузку информации.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибки в интернет магазине на Bitrix

    Необходимо исправить ошибки на интернет-магазине, созданном на платформе Bitrix. Основные задачи: исправить ссылки на карточки товаров, которые ведут на раздел вместо товара, а также обеспечить отображение артикула в заказах для одного из сайтов в админке. Предоставлены скриншоты для более точного понимания проблемы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно настроить сервер на битрикс

    Требуется настройка сервера для работы с платформой Битрикс. Необходимо обеспечить стабильную работу системы и оптимальные настройки для эффективного функционирования. Ищем специалиста в области системного администрирования с опытом работы с Битрикс.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайты на 1с-битрикс.

    Требуется доработка нескольких сайтов на 1С-Битрикс, включая исправление ошибок на интернет-магазинах, оптимизацию работы и интеграцию CRM. Задачи: скрытие товаров без остатков, исправление переходов на карточки товаров, устранение ошибок на тестовом сайте и настройка фильтрации в CRM. Также необходимо переключение на постоянные домены и оптимизация работы всех сайтов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на OpenCart.

    Требуется разработать сайт на платформе OpenCart. Необходимо настроить платный шаблон и установить модуль обмена с 1С для полноценной работы интернет-магазина.

    Opencart
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на битрикс

    Необходимо разработать сайт на Битрикс с обновлением дизайна и переносом контента. Задача включает установку решения Максимум от Аспро, развертывание чистого движка и настройку обмена с 1С и СРМ, как на действующем сайте. Обратите внимание на решение существующих проблем.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать адаптивный лэндинг

    Необходимо разработать адаптивный лэндинг на основе предоставленной темы. Сайт должен быть реализован «под ключ». Пример можно найти по указанной ссылке. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Сайт интернет магазина на битрикс и встроенное мобильное приложение. orchestra.kz Нужны доработки. 1. Цвет в мобильном приложении не сгруппирован в одной карточке товара, все товары в отдельных карточках. ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
$268
10 баллов
2 года назад
Настроить Google рекламу
Очень рекомендую Владислава. Четко ставит задачи. Настойчиво проверяет и добивается результата.
Профессионал своего дела, всегда на связи.
Ответный отзыв
wip3out
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создать лирик видео
Задачи были озвучены чётко и ясно
Отличная работа, быстро оперативно, точно попали в тему. Спасибо, будем ещё обращаться.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужно настроить сервер на битрикс
Владислав- профессионал, точная задача, всегда на связи, приятное общение, оплата сразу!
Отличная, работа! Быстро, качественно, всегда на связи!
Ответный отзыв
morphinum23
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
$21
10 баллов
3 года назад
Исправить ошибки в интернет магазине на Bitrix
Предоставлено чёткое ТЗ, рекомендую к сотрудничеству.
Отличная работа!
Ответный отзыв
WaltherV
25 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Адаптивный лэндинг из pdf
Хорошо поработали. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую ;)
Работа сделана, быстро и качественно, согласно тз. Рекомендую!
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