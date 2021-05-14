Работа учебная(По ней будет писаться Дипломная работа)Сроки сжатые а ТЗ не точное так что буду всё время онлайн и отвечать на вопросы разработчика) Сроки крайне сжатые , до конца 14.05.2021 Конфигурация будет разрабатываться ...
Интегрировать 1с, интернет магазин на 1с-битрикс и битрикс24
Нам нужно Интегрировать 1с, интернет магазин на 1с-битрикс и битрикс24. Настроить двустороннюю синхронизацию по всем трём.
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