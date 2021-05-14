Интегрировать 1с, интернет магазин на 1с-битрикс и битрикс24

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  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки402 просмотра

Нам нужно Интегрировать 1с, интернет магазин на 1с-битрикс и битрикс24. Настроить двустороннюю синхронизацию по всем трём.

4 года назад
mvv999
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