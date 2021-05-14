Требуется разработать конфигурацию учета лизинга транспортных средств

Работа учебная(По ней будет писаться Дипломная работа)Сроки сжатые а ТЗ не точное так что буду всё время онлайн и отвечать на вопросы разработчика)

Сроки крайне сжатые , до конца 14.05.2021

Конфигурация будет разрабатываться на каркасе 1С Предприятие 8.3(я скину нужную версию)

Бизнес-требования к справочной информации:

1. В системе должна быть возможность хранения информации по транспортным средствам.

2. В системе должна быть возможность хранения информации по объекту лизинга (это набор транспортных средств).

3. В системе должна быть возможность хранения информации по организациям.

4. В системе должен храниться регламентированный производственный календарь РФ

5. В системе должна быть возможность хранения информации по контрагентам.

6.

Бизнес-требования к учету:

1. В системе должна быть возможность формирования объекта лизинга на основании поставки транспортных средств

2. В системе должна быть возможность формирования договора лизинга

3. В системе должна быть возможность формирования графика платежей по объектам лизинга

АРМ:

В системе должен быть реализован АРМ сотрудникам отдела лизинга для контроля плановых дат по оплатам, по закрытию договоров, по новым договорам

Бизнес-требования к отчетности:

1. В системе должна быть возможность формирования отчета по выкупным ценам объектов лизинга

2. В системе должна быть возможность формирования общего графика платежей по лизингу

Организация - список реквизитов (наименование, полное наименование, организационно-правовая форма (ООО, ЗАО, АО и прочее), юридический адрес (строка), телефон (строка) и кода: ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН, ОКАТО, ОКТМО

Контрагент - наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес (строка), телефон (строка), тип контрагента (выбор из перечисления: покупатель, поставщик, лизинг)

Транспортное средство - наименование, госномер, год выпуска, VIN, номер двигателя, номер кузова, номер шасси, категория (выбор из перечисления: легковой, грузовой, автобус, полуприцеп, МКТ), организация владелец (выбор из справочника организации),