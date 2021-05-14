Подключение, консультация, интеграция с срм битрикс24 сервиса moysklad строительной компании.
Требуется разработать конфигурацию учета лизинга транспортных средств
Работа учебная(По ней будет писаться Дипломная работа)Сроки сжатые а ТЗ не точное так что буду всё время онлайн и отвечать на вопросы разработчика)
Сроки крайне сжатые , до конца 14.05.2021
Конфигурация будет разрабатываться на каркасе 1С Предприятие 8.3(я скину нужную версию)
Бизнес-требования к справочной информации:
1. В системе должна быть возможность хранения информации по транспортным средствам.
2. В системе должна быть возможность хранения информации по объекту лизинга (это набор транспортных средств).
3. В системе должна быть возможность хранения информации по организациям.
4. В системе должен храниться регламентированный производственный календарь РФ
5. В системе должна быть возможность хранения информации по контрагентам.
6.
Бизнес-требования к учету:
1. В системе должна быть возможность формирования объекта лизинга на основании поставки транспортных средств
2. В системе должна быть возможность формирования договора лизинга
3. В системе должна быть возможность формирования графика платежей по объектам лизинга
АРМ:
В системе должен быть реализован АРМ сотрудникам отдела лизинга для контроля плановых дат по оплатам, по закрытию договоров, по новым договорам
Бизнес-требования к отчетности:
1. В системе должна быть возможность формирования отчета по выкупным ценам объектов лизинга
2. В системе должна быть возможность формирования общего графика платежей по лизингу
Организация - список реквизитов (наименование, полное наименование, организационно-правовая форма (ООО, ЗАО, АО и прочее), юридический адрес (строка), телефон (строка) и кода: ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН, ОКАТО, ОКТМО
Контрагент - наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес (строка), телефон (строка), тип контрагента (выбор из перечисления: покупатель, поставщик, лизинг)
Транспортное средство - наименование, госномер, год выпуска, VIN, номер двигателя, номер кузова, номер шасси, категория (выбор из перечисления: легковой, грузовой, автобус, полуприцеп, МКТ), организация владелец (выбор из справочника организации),
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