Необходимо выполнить настройку интернет-магазина на Opencart2. Задачи включают вывод категорий на главную страницу, создание блоков бестселлеров, новинок, хитов и акций, редизайн попапа "заказ в 1 клик" и настройку Ocfilter. Также требуется реализация редиректов, добавление кнопки в быстром просмотре товара и изменение дизайна миниатюр в карточке товара.
Нужны доработки интернет магазина на битрикс.
Нужны доработки интернет магазина на битрикс. Лицензия «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM» шаблон Аспро Максимум.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить проблему с загрузкой основного фото в каталоге интернет-магазина на OpenCart. Ошибка возникает при нажатии на 'обзор'. Возможно, проблема связана со сменой хостинга. Необходимо восстановить функционал загрузки изображений.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт для интернет-магазина с полным функционалом для онлайн-продаж. Необходимо учесть управление товарами, корзину и платежные системы. Ожидается качественный и современный дизайн, а также адаптивность для мобильных устройств.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются доработки для интернет-магазина на 1С-Битрикс. Включают добавление полей в корзину с отправкой на почту, управление количеством товара в наличии при заказе, внедрение бесплатной доставки от 3000 руб. Также необходимо сделать удобную покупку курсов из личного кабинета. Требуется оценка по пунктам.Закрыт3 года назад
Необхідно знайти рішення для захисту інтернет-магазину від спам-замовлень, які приходять з реклами у Facebook. Вимкнення реклами призводить до відсутності замовлень, а відсоток спаму досяг 50%. Потрібен ефективний підхід для покращення статистики конверсій та коректної роботи пікселя.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify для продажи консультационных услуг в инвестировании. Необходимо создать уникальный дизайн магазина и настроить все функции для его успешной работы. Продаваться будут три категории услуг. Подробное техническое задание предоставляется в личной переписке.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист с опытом работы в WordPress и WooCommerce для создания нескольких интернет-магазинов и сайта по продаже билетов с подключением API. Ищем партнера на постоянной основе. Необходимы крепкие знания PHP и JS. Обсуждение деталей в личной переписке.Закрыт3 года назад
Розробити ілюстрацію для інтернет-магазину спортивного харчування, що міститиме 5 блоків по 4 картинки. Ілюстрація повинна відображати скрипт розмови в магазині, допомагаючи клієнтам у виборі товару.Закрыт3 года назад
Требуется доработка интернет-магазина www.exoclimat.ru. Необходимо прописать индивидуальные титлы для категорий и подкатегорий товаров, исправить валюту в ЮМЛ файле, разместить товары по 9 штук на странице, а также переверстать и адаптировать мобильную версию основной страницы.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад