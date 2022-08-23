Требуются доработки для интернет-магазина на 1С-Битрикс. Включают добавление полей в корзину с отправкой на почту, управление количеством товара в наличии при заказе, внедрение бесплатной доставки от 3000 руб. Также необходимо сделать удобную покупку курсов из личного кабинета. Требуется оценка по пунктам.